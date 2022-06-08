Трое наемников из Британии и Марокко, воевавшие на стороне Украины, частично признали вину в донецком суде. Они заявили, что проходили обучение для террористической деятельности. По этой статье им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Двое арестованных признались в действиях, направленных на захват власти. По законам ДНР, это уже грозит смертной казнью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

