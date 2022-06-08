Спецоперация РФ на Украине идет по плану – Лавров

Фото: ТАСС/Александр Гармаев
Специальная военная операция России по защите ЛНР и ДНР идет по плану и достигает поставленных задач. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Рассказали (главе турецкого МИД. – Прим. ред.) о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и которая достигает поставленных задач, при этом уделяя особое внимание минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения, ну и, конечно, для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик", – приводит его слова РИА Новости.
По словам Лаврова, в ходе переговоров было привлечено внимание к тем проблемам, которые на протяжении многих лет создавались на российских границах.
Глава МИД РФ также отметил, что все это время создавались угрозы безопасности России внешними игроками, причем расположенными достаточно далеко от государства.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что шансы на урегулирование ситуации на Украине путем дипломатии уменьшаются. Политик отметил, что при использовании против российских объектов вооружения Украиной Россия будет действовать на поражение центров принятия решений. Речь идет о Генеральном штабе и министерстве обороны.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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