ВСУ потеряли 300 человек за три дня боев за Святогорск в ДНР – МО РФ

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Группировка ВСУ несет в Донбассе значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике, рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, только в ходе освобождения Святогорска потери ВСУ составили свыше 300 националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки "Град" и более 20 единиц автомобильной техники.

4 июня Минобороны РФ сообщило, что Военные ВСУ при отступлении устроили поджог скита Святогорской лавры. Отмечалось, что российскими военнослужащими не ведутся боевые действия в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

