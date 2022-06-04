В МО РФ сообщили о поджоге скита Святогорской лавры украинскими националистами

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Военные ВСУ при отступлении устроили поджог скита Святогорской лавры, сообщили в Минобороны РФ.

"4 июня при отступлении из города Святогорска Донецкой Народной Республики подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, украинскими националистами осуществлен поджог деревянного скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что российскими военнослужащими не ведутся боевые действия в районе Святогорского историко-архитектурного заповедника.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки российская авиация, в том числе с помощью беспилотников, нанесла удары по 54 районам сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ.

Он уточнил, что всего было уничтожено 400 националистов, 20 единиц бронированной техники, в числе которых танки, 4 установки РСЗО БМ-21 "Град", 9 артиллерийских орудий и 29 автомобилей. Высокоточными ракетами нанесены удары по центру подготовки ВСУ в Стецковке Сумской области, а также по пункту дислокации иностранных наемников в Дачном Одесской области.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

