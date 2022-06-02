В МО РФ заявили об оборудовании националистами огневых позиций в школе Бахмута

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Огневые позиции в школе Бахмута и склад боеприпасов в школе Яковлевки оборудованы украинскими боевиками, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Бахмуте Донецкой Народной Республики в зданиях школ № 3 и 4 националистами оборудованы огневые позиции, на прилегающих территориях размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО, в помещениях данных учебных заведений под предлогом обеспечения безопасности насильно удерживаются жители близлежащих домов", – отметил он.

Мизинцев добавил, что подразделения ВСУ дислоцированы в школе в населенном пункте Коробочкино Харьковской области, а на подступах к зданию развернуты блокпосты.

Ранее Михаил Мизинцев заявил об оккупации войсками ВСУ корпусов противотуберкулезного диспансера в городе Авдеевке в ДНР.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

