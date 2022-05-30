В МО РФ заявили, что ВСУ заняли корпуса противотуберкулезного диспансера в Авдеевке

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Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил об оккупации войсками ВСУ корпусов противотуберкулезного диспансера в городе Авдеевка в ДНР.
"В Авдеевке Донецкой Народной Республики на первых этажах жилых домов, в школе № 2 и корпусах противотуберкулезного диспансера размещен личный состав ВСУ, в подвальных помещениях силой удерживаются мирные граждане", – сообщил он.
Ранее Михаил Мизинцев сообщил, что украинские боевики разместили большое количество бронетехники и артиллерии на территории поликлиники № 3 (улица Василия Стуса) в Краматорске, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Также бронетехника и огневые позиции артиллерии были размещены на территориях Лисичанской горбольницы № 1, противотуберкулезного диспансера и центральной горбольницы Славянска.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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