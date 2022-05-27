ВСУ оборудовали склады с боеприпасами на птицефабрике в Харьковской области – МО РФ

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ВСУ оборудовали склады с боеприпасами на птицефабрике в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник НЦУО России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В населенном пункте Казачья Лопань Харьковской области в цехах птицефабрики оборудованы склады с боеприпасами, в ангарах находится военная техника", – заявил Мизинцев.

Кроме того, по его словам, работники производства насильно удерживаются в подвале одного из административных зданий.

Ранее ВСУ и боевики территориальной обороны оборудовали вооружение в детских садах и школах в Николаеве, Днепре и населенных пунктах Донецкой народной республики. В Минобороны отмечали, что местные граждане из рядом находящихся домов эвакуированы не были, боевики используют их как живой щит.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.