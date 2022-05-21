ВСУ разместили вооружение в школах и детсадах Днепра – МО РФ

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ВСУ и боевики территориальной обороны оборудовали вооружение в детских садах и школах в Николаеве, Днепре и населенных пунктах Донецкой народной республики, сообщил начальник НЦУО России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Донецкой Народной Республике: в Бахмуте на территории школы №2, в Часов Яре в здании профессионального училища №77, в поселке Новоэкономическое в детском саду "Солнышко" и школе №1 боевики украинских вооруженных формирований оборудовали опорные пункты, а на прилегающей территории разместили военную технику и установки РСЗО", – приводит слова Мизинцева ТАСС.

Он также уточнил, что местные граждане из рядом находящихся домов эвакуированы не были, боевики используют их как живой щит.

По словам Мизинцева, артиллерия также была размещена в Николаеве в здании детсада "Звездочка" и на территории судостроительного лицея. В Днепре в школе №119 тероборона оборудовала опорный пункт и организовала склад боеприпасов.

Кроме того, как отметил начальник НЦУО РФ, неонацисты оборудовали опорный пункт и в здании лицея №2 и центре внешкольной работы Путивля. При этом население удерживают в подвалах под предлогом обеспечения безопасности.

Ранее сообщалось, что боевики теробороны разместили артиллерию в школах Славянска, Авдеевки и Конотопа. В Краматорске опорный пункт оборудовали в детской больнице, а в Черниговской области заминировали мост через Десну.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.