МО РФ показало кадры выхода последних националистов с "Азовстали"

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков нацформирования "Азов" с комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Видео с места событий опубликовало Минобороны РФ.

Как уточняется, 20 мая сдалась в плен последняя группа в количестве 531 боевика. Всего, с 16 мая сдались в плен 2 тысячи 439 боевиков, заблокированных на территории "Азовстали".

Ранее Минобороны России опубликовало видео, демонстрирующее поражение американских гаубиц M777 и украинского артиллерийского расчета дроном-камикадзе "Куб". На кадрах с беспилотника видно, как между двух 155-миллиметровых гаубиц пикирует и взрывается "Куб". Разлетевшиеся осколки поразили орудия, расчеты, готовящие их к бою, и личный состав ВСУ.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России отразили попытку контратаки двух украинских механизированных батальонов. В результате бронетехника была уничтожена. Видео с места событий опубликовало Минобороны РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что заблокированные на заводе националисты начали сдаваться в плен. На тот момент их было 1 908 человек. Кроме того, с территории завода "Азовсталь" было спасено 177 мирных граждан.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на заводе, планирует допросить Следственный комитет России. В ведомстве установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируется сопоставить с материалами уже имеющихся дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

