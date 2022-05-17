МО РФ показало кадры сдачи в плен боевиков с "Азовстали" в Мариуполе

Видео: Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Соответствующее видео появилось в телеграм-канале ведомства.

Официальный представитель министерства Игорь Конашенков рассказал, что за сутки оружие сложили 265 боевиков. Среди сдавшихся в плен более 50 человек тяжело ранены. Нуждающихся в медицинской помощи направили в больницу Новоазовска ДНР.

До этого Минобороны РФ заявило о достижении соглашения с военными ВСУ о вывозе раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе. На период эвакуации в районе завода действовал режим тишины. Украинских военных доставляли в медучреждения ДНР по гуманитарному коридору.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.