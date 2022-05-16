МО РФ сообщило о достижении соглашения с Украиной о вывозе раненых с "Азовстали"

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Минобороны РФ заявило о достижении соглашения с военными ВСУ о вывозе раненых с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

В данный момент в районе завода действует режим тишины. Раненые украинские военные доставляются по гуманитарному коридору в медучреждение в Новоазовске для получения необходимой помощи.

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали". С завода в Мариуполе спасли 50 мирных жителей, в том числе 11 детей.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что беспрецедентные меры России при участии ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК) позволили завершить гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей с "Азовстали".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

