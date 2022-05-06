В МО РФ сообщили о спасении 50 граждан с "Азовстали" на Украине

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С комбината "Азовсталь" в Мариуполе спасли 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По инициативе руководства РФ 6 мая была проведена операция по эвакуации гражданских лиц, которых удерживали украинские националисты на территории "Азовстали".

"Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения", – отметили в Минобороны.

Операция продолжится на "Азовстали" 7 мая.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России поразили 31 район сосредоточения живой силы и техники на Украине. Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования был поражен склад боеприпасов в районе Попасном.

Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ уничтожены до 310 человек личного состава и 27 единиц вооружения.

