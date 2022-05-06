ВС РФ поразили 31 район сосредоточения живой силы и техники на Украине

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Вооруженные силы России поразили 31 район сосредоточения живой силы и техники на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что высокоточными ракетами воздушного базирования был поражен склад боеприпасов в районе Попасном.

Конашенков отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ уничтожены до 310 человек личного состава и 27 единиц вооружения. Также удалось поразить украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Северска.

Официальный представитель Минобороны заявил и об уничтожении 27 военных объектов, трех складов боеприпасов в районах сел Кузьминовка, Звановка ДНР, а также семь ротных опорных пунктов и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее Конашенков рассказал, что российские средства ПВО сбили штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29 ВСУ в ЛНР. Военные РФ сбили четыре ракеты "Точка-У" и 13 украинских беспилотников над населенными ЛНР и ДНР.

