В МО РФ рассказали об уничтожении пункта управления механизированной бригады Украины

Фото: министерство обороны РФ

Российская авиация уничтожила пункт управления одной из механизированных бригад Украины. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, высокоточными ракетами был поражен пункт управления 24-й отдельной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лоскутовка. Также удалось уничтожить два склада боеприпасов националистов в районе Северск и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники.

Ранее Конашенков рассказал, что артиллерия ВС РФ за ночь уничтожила свыше 600 украинских националистов, 61 единицу техники, а также ряд военных объектов. По его словам, также были поражены 32 пункта управления, 5 складов с боеприпасами, 403 опорных пункта, района сосредоточения живой силы и военной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

