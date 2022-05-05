Путин заявил Беннету о готовности обеспечить безопасный выход мирных жителей с "Азовстали"

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Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом заявил о готовности России обеспечить безопасный выход гражданских лиц с "Азовстали", сообщается на сайте Кремля.
"Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", – говорится в сообщении.
Также в разговоре было отмечено значение Дня Победы для народов обоих государств. Путин напомнил, что 40% убитых нацистами евреев являлись гражданами СССР. В свою очередь, Беннет подчеркнул решающий вклад Красной Армии в победе над нацизмом.
Вооруженные силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Он будет работать с 08:00 до 18:00. На этот период российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе прекращен. Приказ об отмене отдал Владимир Путин.
В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что оставшиеся украинские боевики, находящиеся на территории "Азовстали", надежно блокированы. По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МО РФ заявило об открытии гумкоридора в окрестностях "Азовстали" в ближайшие три дня
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