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Политика

04 мая, 21:52

ВС РФ откроют гуманитарный коридор для эвакуации людей с "Азовстали" 5, 6 и 7 мая

политика

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Вооруженные силы РФ 5, 6 и 7 мая откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с "Азовстали". Он будет работать с 08:00 до 18:00. Об этом говорится в заявлении межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

"В соответствии с решением руководства Российской Федерации, исходя из гуманных принципов, Вооруженные силы России с 08:00 до 18:00 мск 5, 6 и 7 мая открывают гуманитарный коридор с территории металлургического комбината "Азовсталь" для эвакуации гражданских лиц (рабочего персонала, женщин и детей), о нахождении которых в подземных сооружениях комбината в очередной раз заявляют киевские власти", – подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что на этот период российские военные и формирования ДНР будут в одностороннем порядке прекращать любые боевые действия. Все подразделения отведут на безопасное расстояние. Мирным гражданам обеспечат выход в любых выбранных ими направлениях: как на территорию РФ, так и в районы, подконтрольные киевским властям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что штурм металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе прекращен. Приказ об отмене отдал Владимир Путин.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что оставшиеся украинские боевики, находящиеся на территории "Азовстали", надежно блокированы. По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Две группы гражданских вышли по гуманитарному коридору в районе "Азовстали"

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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