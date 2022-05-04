Песков рассказал о ситуации на "Азовстали" после отмены штурма

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что штурма металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе нет. Приказ о его отмене дал Владимир Путин.

"Мы видим, что случаются обострения, связанные с тем, что боевики выходят на огневые позиции. Эти попытки подавляются весьма оперативно. Другого пока сказать нечего", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что остатки украинских боевиков, находящиеся на территории "Азовстали", надежно блокированы. По словам министра, неоднократные предложения выпустить мирное население и сложить оружие с гарантией сохранения жизни и достойного обращения были проигнорированы националистами.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

