С территории "Азовстали" эвакуированы 80 человек – МО РФ

01 мая, 18:56
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
С территории заблокированного завода "Азовсталь" в Мариуполе эвакуировали 80 мирных жителей. Об этом сообщили в министерстве обороны России.
По информации ведомства, данная работа была проведена по инициативе Владимира Путина. Военным удалось эвакуировать, в том числе женщин и детей.
"Подразделениями российских Вооруженных сил и Народной милиции Донецкой народной республики для безопасной эвакуации гражданских лиц был открыт гуманитарный коридор и обеспечивался "режим тишины", – цитирует Минобороны "Интерфакс".
Уточняется, что все эвакуированные были отправлены в населенный пункт Безыменное ДНР, где им был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медпомощь.
При этом пожелавшие выехать в подконтрольные украинским властям районы были переданы представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста.
26 апреля Владимир Путин провел в Москве переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Российский лидер заявил, что гражданские лица, если они есть на территории "Азовстали", могут выйти, а военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля глава РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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