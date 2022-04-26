Путин провел встречу с генсеком ООН Гутерришем

Владимир Путин 26 апреля встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Темой беседы стала ситуация на Украине.

Глава государства рассказал о том, что стало причиной конфликта с точки зрения России. Генеральный секретарь ООН заявил, что понимает беспокойство страны, но предложил создать контактную группу по организации гуманитарных коридоров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.