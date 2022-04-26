Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Могу подтвердить, что действительно там обсуждалась Украина. Более развернутое сообщение мы дадим", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Последний телефонный разговор Путина и Эрдогана состоялся 1 апреля. Тогда российский лидер дал оценку переговорному процессу между Москвой и Киевом. Также Путин выразил признательность турецкой стороне за содействие в проведении переговоров российских и украинских представителей.

