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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для ООН и мирового сообщества настал момент истины. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решают, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе устава ООН", – сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антонио Гутеррешем.

Глава МИД РФ по итогам встречи с Гутеррешем также заявил , что переговоры с Киевом маловероятно будут иметь результат при продолжении украинской стороной своей линии. При этом он подчеркнул, что Россия выступает за переговорное решение.

Лавров напомнил, что в Стамбуле российские переговорщики впервые получили от украинской стороны предложения за подписью главы их делегации. Данные предложения требовали доработки, однако Киев представил свои контридеи, которые радикально отличались от стамбульских положений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

