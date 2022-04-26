Лавров усомнился в результатах переговоров с Украиной при нынешней позиции Киева

Фото: kremlin.ru
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры с Украиной маловероятно будут иметь результат при продолжении украинской стороной своей линии.
При этом он добавил, что Россия выступает за переговорное решение.
"Вы знаете, что мы сразу же после того, как в начале марта президент [Владимир] Зеленский предложил переговоры, мы согласились, но то, как себя вела украинская делегация на переговорах, как вел себя уже сам Зеленский, отказываясь подтверждать то, что неделю назад они получили наши новые предложения, конечно, удручает. Судя по всему, переговоры их особо не интересуют", – сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем.
Глава МИД РФ напомнил, что в Стамбуле российские переговорщики впервые получили от украинской стороны предложения за подписью главы их делегации. Данные предложения требовали доработки, однако Киев представил свои контридеи, которые радикально отличались от стамбульских положений.
Также Сергей Лавров рассказал, что Великобритания и Соединенные Штаты рекомендуют президенту Украины на переговорах с Россией каждый раз ужесточать позицию.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Лавров усомнился в результатах переговоров с Украиной при текущей позиции Киева
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