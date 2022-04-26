Право вето в СБ ООН никуда не денется – Лавров

Право вето в Совете безопасности ООН никуда не денется, это одна из несущих опор всемирной организации, без которой та пойдет вразнос. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Что касается резолюции о праве вето постоянных членов Совета безопасности, которая внесена в Генеральную ассамблею ООН, она, и это четко оговорено, не имеет отношения и не будет влиять хоть каким-либо образом на переговоры, которые ведутся уже много лет по вопросам реформы Совета безопасности. Право вето никуда не денется, я вам могу это ответственно подтвердить, право вето – это одна из несущих опор ООН, без него организация пойдет вразнос", – сказал он.

Лавров заявил, что Россия сможет убедительно объяснить свое решение применить право вето при голосовании в Совете безопасности ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.