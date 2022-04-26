Москва заняла первое место в России по предоставлению госуслуг онлайн – Сергунина

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цифровыми услугами в Москве не пользуются 2,5% жителей. Их количество за последние пять лет уменьшилось более чем в 10 раз, сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что по итогам 2021 года Москва заняла первое место в России по числу граждан, которые получают государственные услуги в электронном виде.

"Сегодня, по данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются 97,5% москвичей. За последние пять лет этот показатель увеличился более чем на 30 процентных пунктов", – отметила Сергунина.

Она добавила, что в настоящее время на портале mos.ru представлено свыше 380 различных услуг. В 2011 году Москва стала первой в России предоставлять электронные услуги. За все время работы ресурса им воспользовались более 2,5 миллиарда раз.

В прошлом году на портале появилось несколько новых сервисов: запись на прием к нотариусу, оформление единого читательского билета онлайн, аренда городских пространств и спортивных зон, передача сведений о поверке или замене счетчиков воды.

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подчеркнул, что в настоящее время из 13 услуг четыре представлены на портале mos.ru, а в ближайшее время оставшиеся девять переведут в электронный вид.

"Сегодня москвичи могут онлайн приватизировать квартиру, перевести помещение из жилого в нежилое и наоборот, встать на жилищный учет и внести изменения в учетное дело, а также заказать справки о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года, – это самая популярная услуга, ежегодно за ней обращаются около 30 тыс. раз", – сказал Ефимов.

Председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук поведала, что самыми востребованными услугами являются услуги социального направления, связанные с ежедневными потребностями людей. По ее словам, за первый квартал 2022 года жители столицы обратились к электронному дневнику более 68 миллионов раз, а записались онлайн к врачу более 21 миллиона раз.

"Более 40 тыс. человек записали своих детей в детский сад, более 30 тыс. раз записались на прохождение медкомиссии на получение автомобильных прав", – уточнила Шинкарук.

Чтобы пользоваться услугами портала mos.ru, необходимо создать личный кабинет на портале.

Ранее заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти уже 10 лет занимаются цифровизацией медицины. Она отметила, что это является важным инструментом для внесения изменений в систему здравоохранения.

