В 10 стационарах Москвы внедрили новый алгоритм работы приемных отделений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 10 столичных клиниках начали использовать цифровую систему оценки состояния пациентов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сервис позволяет оперативно определять степень тяжести поступающих больных. Она пообещала, что в этом году сервис заработает в приемных отделениях всех взрослых стационаров города.
Система проста в использовании. Медработник вносит в нее данные о состоянии поступившего, а умные алгоритмы анализируют их и определяют его тяжесть. Цветовые подсказки отражают результат: красный и оранжевый значат, что пациент тяжелый, и ему требуется реанимация или экстренная операция. Желтый говорит о необходимости наблюдения, таких маршрутизируют для дальнейшего осмотра и дополнительных исследований. Зеленый символизирует стабильное состояние, пациент переводится в диагностический зал приемного отделения.
"Инструмент значительно ускоряет работу врачей приемных отделений – он помогает выявить пациентов, которым требуется особое внимание. Мы уже установили. цифрового помощника в 10 городских стационарах – больницах имени С. И. Спасокукоцкого, В. В. Вересаева, О. М. Филатова, В. В. Виноградова, И. В. Давыдовского, Л. А. Ворохобова, А. К. Ерамишанцева, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, Боткинской больнице и ММКЦ “Коммунарка”. В этом году планируем внедрить решение во всех взрослых больницах, затем приступим к использованию и в детских", – сказала Ракова.
При первичном осмотре пациента медик вносит в цифровую систему данные о его состоянии: фиксирует температуру, артериальное давление, частоту дыхания, сердечных сокращений, сатурацию, а также жалобы, симптомы и анамнез. Объем вопросов зависит от причины обращения и особенностей течения заболевания.
Раньше в стационарах больных принимали по принципу "пациент к врачу", сейчас внедрили подход "врач к пациенту". Это значит, что специалисты сами приходят к больным и проводят необходимые исследования. Для этого в приемных отделениях оборудуют профильные смотровые залы, оснащенные удобными кроватями, которые отделены друг от друга перегородками.
До этого Сергей Собянин сообщил, что создание единой цифровой платформы здравоохранения в Москве позволило значительно повысить качество предоставления горожанам медицинских услуг.
Благодаря системе вдвое сократилось время получения врачами результатов лабораторных исследований, что, в свою очередь, ускорило оказание медпомощи горожанам. С момента создания в систему загрузили уже порядка 250 миллионов результатов исследований.
Кроме того, детали различных анализов могут самостоятельно посмотреть и сами москвичи. Для этого на сайте mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" им доступны электронные версии их медкарт, заключил градоначальник.
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