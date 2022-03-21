В НИИ Склифосовского поставили новое оборудование для сложных операций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В операционный блок НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского поставили шесть лапароскопических стоек последнего поколения. Об этом со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новое оборудование позволит врачам проводить сложные операции с минимальной травматизацией пациента, поскольку аппараты обладают усовершенствованной системой визуализации.
"Четыре из шести стоек транслируют изображение в разрешении 4К, что позволяет хирургу видеть картинку участка операции в самом высоком качестве. Еще две стойки оснащены системой 3D-визуализации, что особенно важно при сложных вмешательствах, когда хирургу необходимо видеть изображение объемным, а не плоским", – рассказала главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Наталия Дроздова.
Она отметила, что ранее операционные были оснащены в основном стойками с 2D-визуализацией. Используя новое оборудование, подчеркнула Дроздова, хирурги института смогут сделать оперативные вмешательства еще более эффективными, быстрыми, качественными и безопасными для пациентов.
Подчеркивается, что на новых аппаратах можно выполнять практически весь спектр малоинвазивных хирургических вмешательств. В том числе торакальные, абдоминальные и гинекологические. Также оборудование будет особенно полезно в нестандартных сложных случаях, требующих детализированной объемной визуализации. Например, при резекциях желудка или удалении образований.
Отмечается, что большая часть операций в НИИ Склифосовского проводится минимально инвазивными методами через небольшие проколы. Это позволяет пациентам быстрее восстанавливаться.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2021 году в столичных больницах сделали свыше 7 тысяч высокотехнологичных операций детям. По словам мэра Москвы, увеличить объемы такой помощи удалось благодаря созданию уникальных центров компетенций по ряду профилей.
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