В Москве усилили штат телемедицинского центра для беременных с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве усилили мощности телемедицинского центра для помощи беременным, заразившимся коронавирусом. Об этом со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Для беременной женщины с COVID-19 возможность получить консультацию врача и при необходимости помощь в прохождении диагностических обследований или экстренной госпитализации очень важна. Ведь речь идет не только о ее здоровье, но и о здоровье будущего малыша", – подчеркнула Ракова.
Она пояснила, что на фоне распространения "Омикрон"-штамма коронавируса столичные власти делают все необходимое, чтобы подобная помощь для беременных оставалась доступной и своевременной.
"Для этого мы усилили штат сотрудников акушерского дистанционного консультативного центра. Всего с начала его работы врачи провели более 68 тысяч консультаций", – отметила заммэра.
Ракова добавила, что консультации проводят специалисты из Центра планирования семьи и репродукции и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Консультативный центр создан в рамках внедрения новых алгоритмов наблюдения и лечения беременных женщин. Так, при больницах № 15 имени О. М. Филатова и № 52 открыты стационары кратковременного пребывания, в которых женщины, вынашивающие детей, могут получить всю необходимую медицинскую помощь и при этом не пересекаться с другими пациентами с COVID-19.
Всего в список обязательных обследований и осмотров в стационарах кратковременного пребывания входит 14 пунктов.
Речь идет об инструментальных и лабораторных исследованиях: от кардиотокографии и доплерографии вен нижних конечностей до УЗИ легких. При необходимости женщин лечат современными препаратами из группы моноклональных вируснейтрализующих антител и иммуноглобулина человека.
На данный момент специалисты телемедицинского центра направили на обследования в стационары кратковременного пребывания более 1,5 тысячи пациенток. Беременных женщин доставляли в учреждения на специальном транспорте. Решение о госпитализации принимали на основе показаний и результатов обследований. Если состояние пациентки позволяло, то женщину отвозили домой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе больницы имени Филатова. В частности, о лечении беременных пациенток с коронавирусом. По словам градоначальника, за два года в медучреждении вылечили свыше 5,5 тысячи беременных и родильниц. Родились за это время 1,7 тысячи детей.
В Москве увеличили штат телемедицинского центра для беременных с COVID-19
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