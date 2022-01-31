Гинеколог объяснила опасность беременности после 35 лет

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Врач – акушер-гинеколог центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Виктория Фисюк объяснила опасность беременности после 35 лет, сообщает газета "Известия".

По ее словам, основной риск для женщин в этом возрасте – это вероятность не забеременеть. Как объяснила специалист, после 30 происходит снижение репродуктивного потенциала, поэтому для зачатия ребенка может потребоваться до 6–12 месяцев.

Кроме того, есть риск родить ребенка с хромосомными нарушениями, к примеру с синдромом Дауна. В 40 лет этот риск увеличивается в 9–10 раз по сравнению с 30 годами.

Другие опасности связаны с осложнениями на здоровье. Фисюк отметила, что в момент, когда наступает беременность, на вынашивание ребенка влияют образ жизни и привычки, которые усугубляют различные диагнозы. Речь идет о беспорядочных половых связях, абортах, курении, алкоголе, наркотиках, пристрастии к вредным продуктам, превышенном потреблении соли, сахара и об отсутствии спорта.

На ранних сроках токсикоз переносится тяжелее. Также восстановление в послеродовом периоде потребует больших усилий и времени. Врач добавила, что, если заботиться о здоровье, можно минимизировать все эти риски.

Она также привела данные, согласно которым самый благоприятный возраст для зачатия и вынашивания ребенка – 22 года. В то же время есть понятие психоэмоционального возраста и готовыми к материнству женщины, как правило, становятся после 30.

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