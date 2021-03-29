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Общество

29 марта, 19:05

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Врач оценил опасность эпидемии новой половой инфекции в России

Бесплодие и другие проблемы: грозит ли России эпидемия новой половой инфекции
медицина общество

Уролог Евгений Греков заявил об опасности эпидемии новой половой инфекции в России. По его словам, зараза устойчива к антибиотикам и практически не поддается лечению. Разбираемся, стоит ли россиянам переживать по этому поводу и как защитить себя от возможных неприятностей.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Жуткие последствия?

По словам Грекова, опасность представляет бактерия Mycoplasma genitalium. Специалист отметил, что она может стать причиной бесплодия и простатита с тяжелыми болевыми формами. Среди симптомов врач, в частности, назвал "страшнейшие циститы".

"Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином", – утверждает он.

Греков заявил, что в России эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся половым путем, резко ухудшилась. Для безопасности врач рекомендовал проверять половых партнеров и использовать средства контрацепции.

С опасениями Грекова не согласился заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Mycoplasma genitalium – это один из возбудителей венерических заболеваний. Никакой эпидемии, связанной с Mycoplasma genitalium, не ожидается. Периодически бывают подъемы заболеваемости, но точно не эпидемия.
Александр Горелов
замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора

Горелов подчеркнул, что для выявления возбудителя существуют специальные тест-системы. Поэтому в плане диагностики инфекция особого беспокойства не вызывает. По словам представителя Роспотребнадзора, она поддается лечению. Но для этого необходимо обязательно обратиться к врачу, который определит возбудитель и назначит необходимые препараты.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Как не подхватить?

Член Европейской и Американской урологических ассоциаций Искандер Абдуллин заявил Москве 24, что опасность Mycoplasma genitalium сильно преувеличена. По своему механизму действия эта инфекция в целом не вызывает гнойного воспаления, подчеркнул он.

В России был период в начале 2000-х годов, когда значение этой инфекции действительно переоценивали. Но нигде в мире к этой бактерии не относятся очень серьезно. Она считается частью нормальной флоры.
Искандер Абдуллин
член Европейской и Американской урологических ассоциаций

"При снижении иммунитета, молочнице она может играть роль. Но только вкупе с другими бактериями. Ее значение как самостоятельной вещи, которая вызывает массу проблем, сильно преувеличено", – заявил Абдуллин.

Врач-дерматовенеролог, уролог-андролог, кандидат медицинских наук Роман Редько в разговоре с Москвой 24 согласился, что Mycoplasma genitalium является давно известной инфекцией. Эксперт отметил, что по его личному опыту в последнее время среди пациентов она действительно стала встречаться чаще.

Конечно, ситуацию нельзя назвать эпидемией. Это слишком громко сказано.
Роман Редько
врач-дерматовенеролог, уролог-андролог

"То, что действительно увеличилось количество случаев и наблюдаются особенности в лечении, – факт. Но то, что это не эпидемия, однозначно. Пока Роспотребнадзор не проведет подробного анализа ситуации со всех сторон, делать какие-либо громкие заявления такого формата просто невозможно", – отметил эксперт.

По словам андролога, инкубационный период Mycoplasma genitalium в среднем составляет 10–14 дней. Врач подчеркнул, что презерватив способен защитить от передачи этой инфекции. При этом основным средством профилактики подобных заболеваний остается минимизация половых партнеров, добавил дерматовенеролог.

По мнению специалиста, потенциального партнера можно и нужно просить предоставить справку об отсутствии инфекций. Врач добавил, что для выстраивания нормальных отношений это честный и безопасный для здоровья вариант.

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