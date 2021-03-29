Уролог опроверг сообщения об эпидемии тяжелой половой инфекции

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В России в настоящее время нет научных данных, подтверждающих распространение тяжелой половой инфекции, заявил РИА Новости уролог Александр Говоров.

"Никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии в России, нет", – сказал специалист.

Он назвал ерундой сообщения о вспышке заболеваний, передающихся половым путем.

Накануне уролог Евгений Греков заявил, что Россию накроет эпидемия новой половой инфекции. Устойчивая к антибиотикам бактерия Mycoplasma genitalium может становиться причиной бесплодия и простатита с тяжелыми болевыми формами.

По словам врача, инфекцию практически ничем нельзя вылечить.

