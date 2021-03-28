Россиян предупредили об эпидемии половой инфекции

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Россию накроет эпидемия новой половой инфекции, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" уролог Евгений Греков.

Устойчивая к антибиотикам бактерия Mycoplasma genitalium может становиться причиной бесплодия и простатита с тяжелыми болевыми формами. По словам врача, инфекцию практически ничем нельзя вылечить.

Греков предупредил, что о заболевании могут свидетельствовать цистит и гнойные выделения из уретры.

Эпидемиологическая ситуация с заболеваниями, которые передаются половым путем, в России резко ухудшилась, добавил эксперт. Он призвал граждан проверять здоровье партнера у врача.

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