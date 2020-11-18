Специалист заявил о возможности передачи COVID-19 половым путем

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Академик Геннадий Сухих заявил о том, что коронавирус может передаваться половым путем. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам специалиста, данное предположение требует изучения, но уже известно, что у 5% мужчин с активной формой заболевания и при выздоровлении вирус SARS-CoV-2 был обнаружен в образцах спермы.

Он также рассказал, что на течение беременности вирус влияет в меньшей степени, чем другие коронавирусы.

"Распространенными последствиями SARS-CoV-2 являются преждевременные роды и новорожденные с низкой массой тела", – заявил Сухих.

Специалист также заверил, что в данный период можно проводить искусственное оплодотворение, но только с обеспечением безопасности для персонала и пациентов, а также после оценки всех рисков.

Кроме того, заведующий кафедрой урологии и андрологии ФФМ МГУ Армаис Камалов рассказал о различиях течения коронавируса у мужчин и женщин. По мнению специалиста, прекрасная половина менее восприимчива к COVID-19.

"Мужчины заболевают и болеют более тяжелой формой, чем женщины", – отметил Камалов.

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Это связано с тем, что защита, которую организм выработал в ходе борьбы с COVID-19, может быть недостаточной. Поэтому он призвал к соблюдению мер предосторожности даже вылечившихся от коронавируса.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маску, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.