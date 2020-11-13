Эксперт рассказал о необходимости носить маску переболевшим COVID-19

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Человек, переболевший COVID-19, может быть переносчиком инфекции еще какое-то время после выздоровления, поэтому ношение маски обязательно. Об этом сообщил ТАСС эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.



"Человек, переболевший COVID-19 или перенесший бессимптомную форму инфекции, все равно в течение некоторого времени может быть переносчиком коронавируса. И поскольку такой вариант возможен, то его следует обязательно учитывать. Именно поэтому у таких людей никаких преимуществ в использовании или неиспользовании масок нет", – рассказал Лебедев.

Он отметил, что в период пандемии средствами индивидуальной защиты должны пользоваться все без исключения.

Лебедев подчеркнул, что маски защищают не только от COVID-19, но и от гриппа и ОРВИ.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.

Профессор добавил, что предположить вероятность повторного заражения можно зависимости от того, каким был иммунный ответ во время болезни.

