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Москва 24

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Общество

06:28

Вирусолог назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получаю все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом.

Защита, которую выработал организм людей, переболевших COVID-19, может быть недостаточной, поэтому нельзя пренебрегать мерами защиты, предупредил вирусолог.

В интервью радио Sputnik Альтштейн указал, что повторное заражение "происходит гораздо реже, чем первичное", но в таком случае болезнь может протекать тяжелее.

Профессор добавил, что предположить вероятность повторного заражения можно зависимости от того, каким был иммунный ответ во время болезни.

"Если при первом заражении инфекцией иммунитет был очень слабо выражен, а это может быть и при бессимптомной форме, то тогда человек может заболеть повторно", – заключил он.

В Роспотребнадзоре ранее заявили, что защита организма от респираторных инфекций может понизиться из-за переохлаждения в осенне-зимний период.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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