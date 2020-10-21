Защита организма от инфекций снижается из-за переохлаждения

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В Роспотребнадзоре заявили, что защита организма от респираторных инфекций может понизиться из-за переохлаждения, связанного с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период.

Как сообщили РИА Новости в службе, в этой связи важно следить за соблюдением температурного режима в помещениях, уделять внимание исправности и функционированию систем отопления.

Так, детских садах температура должна быть на уровне 19-23 градусов в зависимости от помещения, в классах школ – 18-24 градуса, в больничных палатах – 20-26 градусов, добавили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре напомнили, что при не соблюдении гигиенических нормативов граждане могут направлять обращения в территориальные органы ведомства по регионам.

Специалисты проведут контрольно-надзорные мероприятия с измерениями параметров микроклимата и принятием необходимых административных мер, если выявят нарушения.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в 41 регионе преимущественно среди взрослого населения превышен порог по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

По данным ведомства, вакцинацию против гриппа прошли более 38,9 миллиона россиян. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее призвала россиян привиться от гриппа.