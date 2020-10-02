2 млн москвичей сделали прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице за месяц прививочной кампании вакцинацию от гриппа прошли 2 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

"За месяц в Москве прививку от гриппа сделали уже 2 миллиона человек. Для удобства москвичей пятый год подряд работают мобильные пункты вакцинации: у станций метро, МЦК, ж/д, в центрах госуслуг", – написал мэр.

Собянин напомнил, что в столице работают около 450 пунктов вакцинации, в том числе во всех поликлиниках. По его словам, вакцинация бесплатная и занимает не более 15 минут.

"Чтобы сделать прививку в мобильном пункте, нужен только паспорт. В мобильных пунктах процедура проходит с соблюдением всех санитарных норм. У медиков проверяют температуру, они сдают тесты на коронавирус. Сотрудники с симптомами ОРВИ на работу не допускаются", – подчеркнул глава города.

Ранее в Депздраве рассказали, что защитить детей от гриппа и его последствий можно единственным способом – пройти вакцинацию.

Заместитель главного врача по медицинской части детской городской поликлиники № 48 департамента здравоохранения Москвы Татьяна Арехина отметила, что дети в возрасте до шести лет особенно восприимчивы к вирусу, поскольку имеют много социальных контактов. По ее словам, проходить вакцинацию можно детям с шести месяцев, поскольку лекарство является безопасным.

Вакцинация от гриппа стартовала в РФ с 1 сентября. Правительство страны дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.