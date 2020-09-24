Миллион человек сделал прививки от гриппа в Подмосковье – Воробьев

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Подмосковье с начала сезона в вакцинации от гриппа приняли участие порядка миллиона человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360".

"На сегодняшний день прививки от гриппа сделал уже миллион человек. Дальше количество будет только наращиваться, все целевые показатели мы выполним", – отметил он.

Глава региона также добавил, что в Подмосковье ежедневно принимают участие в вакцинации около 50 тысяч человек.

В столице с начала сентября прививку от гриппа сделали около 1,5 миллиона жителей. Вакцинация стартовала в РФ с 1 сентября. Правительство страны дополнительно выделило 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины.

Ранее в Депздраве объяснили, почему детям важно сделать прививку против гриппа. При этом в ведомстве уточнили, что вакцинация проходит во всех регионах РФ.