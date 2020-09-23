Вакцинацию против гриппа прошли около 1,5 миллиона жителей Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Прививку от гриппа с начала сентября сделали около 1,5 миллиона жителей столицы. Об говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Программа, в рамках которой горожане могут привиться от гриппа, началась в столице 1 сентября. "В этом году защититься от гриппа особенно важно. Приятно видеть, что многие это понимают и активно идут на вакцинацию. Ведь это простой, эффективный и безопасный способ не допустить заболевания", – сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Жители столицы могут бесплатно сделать прививку во всех взрослых и детских городских поликлиниках. Для этого потребуется московский полис ОМС. Кроме того, люди старше 18 лет могут привиться в мобильных пунктах вакцинации. Для этого потребуются паспорт и письменное согласие, оформляемое на месте.
Перед вакцинацией пациент проходит медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания. В конце процедуры пациент получит сертификат и рекомендации медика. На вакцинацию потребуется около 10-15 минут.
Получить информацию о месте и времени работы прививочных пунктов можно на сайте городского департамента здравоохранения.
Ранее главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко призвал москвичей сделать прививку от гриппа. По его словам, вакцинация от гриппа особенно уместна в свете сложившейся ситуации по коронавирусу.
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