Иммунолог рассказал, кому в этом году нужно сделать прививку от гриппа

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Сделать прививку от гриппа в текущем году важно людям, входящим в группу риска. В частности, речь идет о людях с сахарным диабетом, лишним весом, сердечными заболеваниями, заболеваниями бронхолегочной системы. Также прививка необходима пожилым, беременным и женщинам, планирующим беременность, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Об этом сообщает News.ru.

"Тяжело болеет и умирает от коронавируса почти тот же самый контингент, который плохо переносит грипп. Дело в том, что принцип вирусной атаки на организм в обоих случаях одинаковый. По этой причине пациентам из групп риска крайне желательно сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы наполовину", – рассказал Болибок.

Также специалист рекомендовал вакцинироваться от гриппа врачам, учителям, работникам общественного транспорта и государственных органов.

Болибок подчеркнул, что вакцина от гриппа является безопасной и дает 75–80% вероятности, что человек не заразится.

По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа сделали более 1,8 миллиона человек в России. В ведомстве добавили, что на 36-й неделе 2020 года уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями остается на низком уровне. Это касается болезней, обусловленных негриппозной этиологией.

С 7 сентября ведомство запустило горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят на вопросы, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация населения позволила снизить заболеваемость гриппом и неблагоприятные исходы, связанные с ним, более чем в 100 раз. Он отметил, что в прошлом году почти 50% населения было привито.

Прививочная кампания против гриппа в России началась 1 сентября.