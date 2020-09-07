Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С понедельника, 7 сентября, в России начинает работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"Специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам РФ проконсультируют всех желающих по различным вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ в период с 7 сентября по 12 октября по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей", – говорится в сообщении.
Специалисты ответят на вопросы, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
Прививочная кампания против гриппа началась в Москве с 1 сентября. На тот момент бесплатную вакцинацию можно было пройти во всех городских поликлиниках и в 44 мобильных пунктах.
Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. В Подмосковье вакцинация от гриппа стартует с 7 сентября.
В Роспотребнадзоре ранее отметили, что оптимальным временем для вакцинации против гриппа является сентябрь – ноябрь. В свою очередь, в департаменте здравоохранения Москвы объяснили, что прививку от гриппа и COVID-19 необходимо разнести по времени.
В Москве проходит прививочная кампания против гриппа
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