Массовая вакцинация от гриппа стартует в Подмосковье 7 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Массовая вакцинация от гриппа начнется в Подмосковье с 7 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министра здравоохранения региона Светлану Стригункову.
"Наша задача – создать максимально удобные условия для всех желающих провакцинироваться от гриппа. Разработаны некоторые методики для каждой группы населения. 7 сентября планируем массовую прививочную кампанию", – рассказала Стригункова.
Она добавила, что дети смогут пройти вакцинацию при отсутствии противопоказаний в детских садах и школах. Там будут работать медицинские работники.
"По поводу педагогов – мы плотно работаем с министерством образования, чтобы наши врачи выходили в школы и могли вакцинировать всех желающих по месту работы", – сказала Стригункова.
Министр добавила, что прививать в этому году будут двумя вакцинами, все они отечественного производства. Она уточнила, что вакцина имеет хорошую защиту от трех штаммов гриппа.
Ранее вирусолог Виктор Зуев рекомендовал москвичам сделать прививку от гриппа в начале сентября. Он подчеркнул, что иммунитет при гриппе держится примерно год-полтора. По его словам, вакцинация стала еще более актуальнее в период распространения коронавируса.
До этого главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что надежным методом профилактики гриппа является вакцинация.
Он также отметил, что грипп передается не только воздушно-капельным путем. Заразиться вирусом можно и контактным способом, так как грипп обычно некоторое время сохраняется на предметах в составе мелких капелек слюны.
Сергей Собянин сообщал ранее, что вакцинация от сезонных заболеваний, гриппа и ОРВИ начнется в столице 1 сентября. Мэр напомнил, что в прошлом году было привито около семи миллионов москвичей.
Инфекционист ответил на вопросы по поводу важности прививания от гриппа
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