Вирусолог рекомендовал привиться от гриппа в сентябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Вирусологи рекомендуют москвичам делать прививку от гриппа в начале сентября, сообщает Агентство "Москва". Как рассказал российский вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев, необходимые антитела выработаются приблизительно через три недели после вакцинации.
"Я каждый год делаю прививку и в этом году пойду 1 сентября. Иммунитет при гриппе держится примерно год-полтора, поэтому важно регулярно походить вакцинацию. Кроме того, каждый год могут быть разные штаммы", – рассказал Зуев.
Он также добавил, что прививка от гриппа стала еще боле актуальной в период распространения коронавирусной инфекции.
"Если вы заболеете COVID-19, а потом еще и гриппом, то это будет совсем нехорошо. Многие иногда выступают против прививок, так как очень трудно, чтобы вакцинный штамм соответствовал штамму эпидемическому. Да, это бывает нечасто, когда они совпадают. Антитела, которые призваны благодаря этой вакцине вырабатываться – это антитела на два гриппозных антигена. Однако у вируса гриппа, помимо этих наружных антигенов, есть еще внутренние белки. А они у разных штаммов достаточно близкие. Поэтому накапливаются у нас в организме антитела и к этим внутренним белкам. И если вы заболеете, ваша болезнь будет проходить не так тяжело",– рассказал Зуев.
Ранее врач назвал вакцинацию единственным надежным способом профилактики гриппа.
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