Врач назвала основные отличия COVID-19 от сезонных простуд

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Врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко заявила, что основными отличиями коронавируса от ОРВИ и гриппов являются симптомы и время болезни. Об этом сообщает агентство "Ридус".
"Обычная ОРВИ длится от трех до семи дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до трех недель", – рассказала Романенко.
При этом врач отметила, что в первые дни признаки ОРВИ и COVID-19 могут быть схожими – невысокая температура и ощущение слабости. Затем, по словам специалиста, при сезонной простуде у человека развивается насморк, появляется першение в горле и ломота в мышцах.
При коронавирусе пациент наблюдает потерю вкуса и обоняния, параллельно с этими симптомами у человека может подняться высокая температура в первые дни болезни. Также пациент может испытывать боль в голове и мышцах.
"Человек может чувствовать нехватку воздуха, появляется одышка, и температура поднимается до 39 градусов. В таком случае врач порекомендовала срочную госпитализацию", – добавила специалист.
Ранее американские ученые заявили, что ключевым симптомом COVID-19 на ранних стадиях считается потеря обоняния при свободных носовых пазухах. По словам специалистов, коронавирусная инфекция не связана с симптомами, которые обычно свойственны вирусной простуде, такими как заложенность носа или образование слизи. Кроме того, это позволяет легко отличить COVID-19 от сезонной аллергии.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 21,7 миллиона случаев коронавируса, свыше 771 тысячи человек скончались. В России выявлен 937 321 случай COVID-19, вылечились 749 423 человека, скончались 15 989.
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