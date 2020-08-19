Заболевший COVID-19 глава Минэнерго рассказал о самочувствии

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава Минэнерго России Александр Новак, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, рассказал о своем самочувствии.
По словам российского министра, он чувствует себя хорошо. При этом Новак обращает внимание, что болезнь неприятная.
"Тем не менее все хорошо. Пандемия никуда не ушла, и нам нужно продолжать всем вместе бороться с ее распространением, беречь жизни и здоровье людей, наших граждан", – цитирует его РИА Новости.
"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Он улетел в Москву, не приняв участие в заседании. Пожелаем ему скорейшего выздоровления", – ранее сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В России выявлен 937 321 случай COVID-19, вылечились 749 423 человека, скончались 15 989.
Ранее говорилось, что результат повторного теста на коронавирус, сданного вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, оказался положительным.
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