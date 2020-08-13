Второй тест вице-премьера Трутнева на коронавирус оказался положительным

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Повторный тест на коронавирус, сданный вице-премьером, полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, оказался положительным. Об этом сообщил помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

"Повторные анализы на наличие новой коронавирусной инфекции, сданные заместителем председателя правительства РФ Юрием Трутневым, показали положительный результат", – цитирует его ТАСС.

Первое исследование тоже показало положительный результат. После этого в пресс-службе аппарата Трутнева заявили, что полпред сдаст еще один тест. Если положительный результат на COVID-19 сохранится, то вице-премьер продолжит работу в дистанционном режиме.

В начале августа глава Калмыкии Бату Хасиков рассказал, что заболел коронавирусной инфекцией. Он уточнил, что переносит ее легко благодаря иммунитету. Хасиков добавил, что состояние позволяет работать удаленно.

Коронавирус также подтвердился у губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Свое состояние Дмитрий Артюхов охарактеризовал как нормальное и отметил, что находится дома на изоляции.

Губернатор сказал, что ему пришлось отменить все ранее запланированные поездки по отдаленным муниципалитетам. Он подчеркнул, что вернется к работе, как только получит отрицательные тесты.