Глава Чукотки Копин госпитализирован с пневмонией

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Главу Чукотки Романа Копина госпитализировали с пневмонией. Сообщается, что у него был контакт с заболевшим коронавирусной инфекцией, сейчас он ждет результатов анализов.

"В результате контакта с носителем COVID-19 несколько дней держится высокая температура. По результатам обследования – пневмония. Взяли тест на вирус, жду результатов", – следует из публикации Копина на странице в Instagram.

В настоящий момент он находится в Чукотской окружной больнице. По словам главы региона, с госпитализацией у него появилась возможность увидеть работу врачей своими глазами.

"Напоминаю, что пандемия еще не закончилась", – добавил Копин.

В России выявлено 818 120 случаев COVID-19, вылечились 603 329 человек, скончались 13 354.

Ранее депутат Госдумы Антон Шипулин и члены его семьи заболели COVID-19. Он решил, что членам семьи надо пройти тестирование на коронавирус. В итоге тесты показали положительный результат, уточнил парламентарий.