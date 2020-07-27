Депутат Госдумы Шипулин и члены его семьи заболели COVID-19

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что он, его дочь, супруга и теща заболели коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сначала заболела наша малышка Мира: поднялась температура до 39, других симптомов не было. Потом с температурой слег я, следом – теща и жена", – поделился парламентарий.

По словам Шипулина, потом он решил, что членам семьи надо пройти тестирование на COVID-19. В итоге тесты показали положительный результат, уточнил депутат.

"Можно не верить в коронавирус, видеть в этом мировой заговор, можно ругать власть за ограничительные меры, можно их не соблюдать по принципу "назло маме отморожу уши". Но заразиться может каждый, а ваше здоровье, здоровье близких только в ваших руках", – отметил он на странице в Instagram.

В России выявлено 818 120 случаев COVID-19, вылечились 603 329 человек, скончались 13 354.

Ранее заместитель министра науки и высшего образования Сергей Люлин заболел COVID-19. Информацию подтвердил заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.