У министра здравоохранения Тульской области подтвердился коронавирус

Фото: министерство здравоохранения Тульской области

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк заразился коронавирусом. Его тесты на COVID-19 дали положительный результат, сообщили в областном правительстве.

"Сегодня стало известно, что положительный анализ (на COVID-19) подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка", – сказано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время глава ведомства самоизолируется в своем кабинете, поскольку болезнь у него протекает в легкой форме.

"Учитывая тот объем работы, который сейчас выполняет министерство, я принял решение остаться на работе", – рассказал сам министр.

За минувшие сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3075.

При этом в Роспотребнадзоре заявили о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в РФ. Глава ведомства Анна Попова отметила, что этот показатель опустился до 7–8% в день.