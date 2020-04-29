Попова рассказала о соотношении мужчин и женщин, зараженных COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о соотношении мужчин и женщин, зараженных новой коронавирусной инфекцией.

Она заявила, что гендерная пропорция среди заболевших COVID-19 примерно одинакова.

"У нас примерно одинаковое соотношение мужчин и женщин по полу, в разных странах это выглядит по-разному, но у нас соотношение вот такое", – отметила Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее эксперты объяснили, почему мужчины чаще умирают от коронавируса. Китайские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что представители сильного пола переносят COVID-19 в более тяжелой форме, нежели женщины, а потому чаще попадают в реанимацию и умирают от инфекции.

Также сообщалось о том, что дети заразны коронавирусом дольше, чем взрослые. Такое мнение высказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.