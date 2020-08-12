Полпред президента РФ Трутнев сдал положительный тест на COVID-19

Фото: ТАСС/Таисия Боршигова

Анализ на наличие коронавируса показал положительный результат у вице-премьера, полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева. Об этом сообщает ТАСС.

"Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат", – заявил помощник вице-премьера Тимур Чернышев.

В пресс-службе аппарата Трутнева заявили, что полпред сдаст еще один тест. Если положительный результат на COVID-19 сохранится, то вице-премьер продолжит работу в дистанционном режиме.

"Для соблюдения требований Роспотребнадзора Юрий Петрович будет соблюдать самоизоляцию, это необходимо, чтобы обезопасить сотрудников правительства РФ и его коллег", – отметили в аппарате.

Ранее от коронавируса вылечился глава Тувы Шолбан Кара-оол. Согласно рекомендациям врачей, переболевшим советуют соблюдать щадящий режим, однако чиновник приступил к работе.

